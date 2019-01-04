Düzce’deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Merkez Çavuşlar ve Fevziçakmak Mahallesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar Esrar maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslardan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 4 şahıs soruşturma kapsamında yakalanırken, şahıslardan bir miktar uyuşturucu madde elde edilerek şüpheli şahıslara "uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan ayrıca işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA