Düzce’nin en kalabalık mahallesi Koçyazı oldu

Düzce'nin nüfus bakımından en kalabalık mahallesi Merkez ilçesinin Koçyazı Mahallesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2018 yılında Düzce ilinin nüfus bakımından en kalabalık mahallesi Merkez ilçede 13 bin 293 nüfusu ile Koçyazı Mahallesi oldu. Koçyazı Mahallesini sırasıyla Akçakoca ilçesine ait 9 bin 945 nüfusu ile Osmaniye, Merkez ilçesine ait 9 bin 65 nüfusu ile Aziziye Mahallesi, Merkez ilçesine ait 8 bin 795 nüfusu ile Beyciler Mahallesi, Merkez ilçesine ait 8 bin 87 nüfusu ile Çay Mahallesi oluşturdu.

Kaynak: İHA