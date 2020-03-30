Düzce’nin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim

DÜZCE (İHA) – Korona Virüs ile mücadele kapsamında oluşturulan tedbirlerden birisi olan il girişinde ki kontrolleri Düzce'de 60 personel 8 ayrı noktada gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya genelinde bir çok ülkede yaygınlaşan Korona Virüs için Türkiye'de bir dizi tedbirler aldı. Bu tedbirleri uygulayan Düzce İl Pandemi Kurulu il girişlerinde 8 farklı noktada 60 personel ile seyahat edenlerin ön sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Düzce 112 Acil Ambulans Başhekimliği'nden görevli personeller belirlenen noktalarda araçlarında seyahat edenlere ön sağlık kontrolünden geçirdi. Hastalık şüphesi bulunanlar ise ekipler tarafından gözetim altına alındı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada tedbirlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA