Düzce’ye kayıtlı araç sayısı 110 bin 653 oldu

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 110 bin 653 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 110 bin 653 oldu. Düzce'de araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 554 otomobil, 2 bin 580 Minibüs, bin 630 Otobüs, 17 bin 139 Kamyonet, 4 bin 642 Kamyon, 15 bin 926 Motosiklet, 11 bin 868 Traktör, 314 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: İHA