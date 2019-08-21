/düzelterek yeniden/ Ataşehir'de can pazarı

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ATAŞEHİR'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü sel baskını yaşanmıştı. O gün Ataşehir'de can pazarı yaşandığı ortaya çıktı.

Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler mahalle sakinleri tarafından paylaşıldı

(FOTOĞRAF)

DHA