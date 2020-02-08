(DÜZELTME) Ankara’da annesini kurtarmak isteyen genç babasını vurdu

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, annesini öldürmek isteyen babasına engel olmaya çalışırken yaşanan arbedede babasının silahla vurularak ölmesine sebep oldu.

Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Mamak ilçesi Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen baba Hakan Ü. (40), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S.Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden Hakan Ü., silahını çekerek eşini öldürmek istedi.

Annesini yaşatmak isterken babasız kaldı

Annesi ile babasının kavga seslerini duyan 15 yaşındaki M.Ü. ise içeriye geldiğinde babasının annesine öldürmek için silahını doğrulttuğunu gördü. Korku ve paniğe kapılan M.Ü., annesinin hayatını kurtarmak için hızlıca babasının elindeki silaha sarılarak ateş etmesine engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba ile oğul arasında yaşanan arbedede ateş alan silahtan çıkan mermi baba Hakan Ü.'nün başına isabet etti. Başından yaralan Hakan Ü., kanlar içerisinde yere yığılarak hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yerde hareketsiz kalan Hakan Ü.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise babasının ölmesine sebep olan oğul M.Ü.'yü gözaltına alırken cinayet silahını gözetim altına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evin içerisinde yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden Hakan Ü.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Hakan Ü.'nün eşine 17 yıldır şiddet uyguladığı ve eve sık sık alkollü gelip tartışma çıkardığı iddia edildi.

Kaynak: İHA