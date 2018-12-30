(Düzeltme) Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Gürsel Caddesi 271'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.S. adlı şahıs ile adı öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında adı öğrenilemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabancayla M.A.S.'ye ateş açtı. Kafasını sıyıran kurşunla yere yığılan M.A.S., vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA