(Düzeltme) Fransa’da öldürülen 3 PKK’lı kadın için yapılacak eylemlere yasaklama

Van Valiliği, 9 Ocak 2019 günü Fransa'da öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ölüm yıldönümünün bahane edilerek yapılacak tüm toplantı ve toplanmalarla etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "9 Ocak 2013 tarihinde Fransa/Paris'te öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez isimli şahısların ölüm yıldönümü olması sebebiyle PKK/KCK terör örgütü ve örgüte müzahir çevrelerce ülke genelinde başta metropol iller olmak üzere ilimizde de yürüyüş, basın açıklaması şeklinde anma ve protesto eylemleri düzenlenebileceği değerlendirilmektedir. Yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, ayrıca 31 Mart 2019 Pazar günü ülke genelinde yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri öncesi seçim ortamının da hassasiyeti dikkate alındığında; bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu itibarla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C Maddesinde ön görülen sınırlandırma ve yasaklama şartları açıkça oluştuğundan, yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 9 Ocak 2019 Çarşamba günü ilimiz merkez ve ilçelerimizde bu içerikle açık alanlarda düzenlenecek tüm toplantı ve toplanmalar ile etkinlikler yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA