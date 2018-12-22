(Düzeltme) Kocaeli’de silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kurşunun isabet ettiği park halindeki araç içerisindeki 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 427 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 27 yaşındaki Serhan K. ve arkadaşı Murat Barış Dikbıyık (26) park halindeki bir yemek şirketine ait 41 UD 019 plakalı panelvan araç içerisindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından araca çok sayıda ateş açıldı. Ateşlenen kurşunların isabet ettiği Serhan K. ve Murat Barış Dikbıyık yaralanırken, ismi öğrenilemeyen silahlı şahıs ya da şahıslar olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Serhan K. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında Dikbıyık'ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA