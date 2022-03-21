Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı görev tanımı nedir, Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı ne iş yapar, Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Tanımı;

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Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı Maaşları

Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.26

Meslek Adı :

Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, I., II. ve III. Sınıf Depolama alanlarına gelen atık araçlarını sahada yöneten (araçların sahaya giriş ve çıkışında yönlendirilmesi, atık boşaltımı ve benzeri), sahada serme, sıkıştırma, platform, şev/kademe yapma, toprak örtme gibi işlerin yapılmasını sağlayan, iş makinalarını yöneten, ilgili periyodik kontrolleri takip eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) İş makinaları ve ekipmanlar ile depolama tesisindeki rogarların, kanalların ve kollektör hatlarının periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

c) Depolama sahasını (Lot) atık alımına uygun hale getirmek,

d) Depolama sahasına (Lot) gelen atığın boşaltımını sağlamak,

e) Atığın depolama sahasında (Lot) serilmesi, sıkıştırılması ve günlük örtü toprağı serilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek,

f) Depolama sahasındaki gaz toplama sisteminin kurulumunu ve işletimini sağlamak,

g) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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