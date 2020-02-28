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Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek amacıyla Edirne'ye gidişi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne'ye gidişi devam ediyor. İstanbul'da yaşayan düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplandı. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları,...

Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek amacıyla Edirne'ye gidişi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne'ye gidişi devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplandı. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

Otobüse binemeyen düzensiz göçmenlerin Vatan Caddesi'ndeki bekleyişi ise sürüyor.

Kaynak: AA




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