Düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor! Pakistan ve Afganistan uyruklu 213 kişi sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi işlemleri sürüyor.

Son olarak ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 213 düzensiz göçmen yakalandı. Göç İdaresi Başkanlığınca işlemleri tamamlanan mülteciler seyahat belgesi ile sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Aydın'da yakalanan Pakistan uyruklu 21, İstanbul'da yakalanan Afganistan uyruklu 120, Kocaeli'nde yakalanan Afganistan uyruklu 50 ve Bursa'da yakalanan Afganistan uyruklu 22 olmak üzere 213 düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edildi.

(AA)