Düzensiz göçmenlerle mücadelede 4 ayaklı strateji sonuç verdi! Milyonlarca mültecinin girişi engellendi

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'nin sınırları açmasıyla birlikte birçok mülteci ülkeye giriş yapmıştı, sınır güvenliğinde yaşanan aksamalardan da faydalanan çok sayıda yabancı uyruklu şahıs Türkiye'ye girmeye başlayınca hükümet de bunun önüne geçmek için dört ayaklı bir strateji uygulamaya başlamıştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu strateji sonuç verdi. Şimdiye kadar 2 milyon 626 bin 295 mültecinin sınırdan geçerek Türkiye’ye gelmesi engellendi.

Dört ayaklı stratejide diplomatik temas, sınır güvenliği önlemleri, göç rotalarında alınan önlemler ve sınır dışı işlemleri bulunuyor.

DİPLOMATİK TEMAS KURULUYOR

Türkiye, ülkeye geçmeye çalışan mültecilerin hükümetleriyle temasa geçerek atılacak adımların planlarını oluşturuyor. Afganistan ve Ukrayna bu konuda örnek ülkeler olarak gösterilirken siyasi sorunların çözümü için ise TİKA, Kızılay gibi kurumlar insani yardım gönderiyor.

SINIR GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Kaçak geçişlerin olduğu Van, Iğdır ve Ağrı gibi illere örülen duvarların tamamlanmasıyla düzensiz göçün önlenmesine yüzde 90 oranında katkı sağlandı. Özellikle Van'a yaklaşık bin Polis Özel Harekât ve bin 80 Jandarma personeli takviyesinin yanı sıra, Van Gölü’ne de Sahil Güvenlik personeli gönderildi. Bölgeye yerleştirilen unsurların sınırları izlemesi termal kamera, gece görüş cihazları ve optik kuleler gibi teknolojiyle desteklenecek. Böylelikle İran sınır güvenliği sağlanmış olacak.

GÖÇ ROTALARI

12 valinin koordinatör olarak görevlendirilmesiyle göç rotaları ve güzergahlar oluşturuldu, güvenlik birimleri yerleştirildi. Bu sayede, 39 bin 314 organizatör ve 1 milyon 246 bin 376 göçmen yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLİYORLAR

Yakalanan mülteciler, Göç İdaresi'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı ediliyor. Bu doğrultuda bu sene içinde 110 bin 968 kişi yakalanırken, bunların 35 bini sınır dışı edildi.