Düziçi’nde bir apartman karantinaya alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dört kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bir apartman karantinaya alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, son iki günde dört kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Edinilen bilgilere göre, vakanın görüldüğü Düziçi'nin Yeşilova Mahallesi'ndeki apartman karantinaya alınarak, filyasyon çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şu ana kadar 25-30 kişiye ulaşıldı. Bu kişiler, gözlem altında tutularak evlerinde karantina uygulamasına alındı.

Yetkililer, tüm birimlerin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, paniğe kapılacak bir durum olmadığını bildirirken, vatandaşlardan kurallara uyarak kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Kaynak: İHA