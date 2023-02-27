Dwain Cardoso Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dwain Cardoso Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dwain Cardoso Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dwain Cardoso Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dwain Cardoso Monteiro 1 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dwain Cardoso Monteiro Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dwain Cardoso Monteiro'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dwain Cardoso Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dwain Cardoso Monteiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Dwain Cardoso Monteiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dwain Cardoso Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Fola Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında CS Fola U17

1 Temmuz 2016 yılında Fola Esch U19

1 Temmuz 2019 yılında Rodange II

1 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch

Dwain Cardoso Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dwain Cardoso Monteiro şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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