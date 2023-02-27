Dwain Glineur Brito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dwain Glineur Brito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dwain Glineur Brito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dwain Glineur Brito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dwain Glineur Brito 7 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Dwain Glineur Brito Flor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dwain Glineur Brito Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dwain Glineur Brito'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dwain Glineur Brito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dwain Glineur Brito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dwain Glineur Brito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dwain Glineur Brito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ettelbrück U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Etzella U19

1 Temmuz 2019 yılında E. Ettelbrück

Dwain Glineur Brito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dwain Glineur Brito şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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