Dwayn Holter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dwayn Holter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dwayn Holter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dwayn Holter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dwayn Holter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dwayn Holter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dwayn Holter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dwayn Holter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dwayn Holter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dwayn Holter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dwayn Holter 15 Haziran 1995 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dwayn Holter Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serenity Sport Management yapmaktadır. Dwayn Holter, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dwayn Holter'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dwayn Holter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dwaynholter/

Dwayn Holter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dwayn Holter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dwayn Holter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dwayn Holter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2012 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2014 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2015 yılında VfR Aalen

31 Aralık 2015 yılında Greuther Fürth

1 Ocak 2016 yılında CS Fola Esch

30 Haziran 2016 yılında Greuther Fürth

11 Temmuz 2016 yılında Differdange 03

4 Temmuz 2018 yılında RE Virton

1 Ocak 2019 yılında Virton U21

1 Temmuz 2019 yılında RFCU Luxembourg

10 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2023 yılında US Mondorf

Dwayn Holter kimdir

Dwayn Holter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dwayn Holter şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Union Luxemburg (2000-2005), Racing FC Union Luxemburg (2005-12/2011), SpVgg Greuther Fürth (01/2012-2014)

Dwayn Holter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dwayn Holter nereli

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