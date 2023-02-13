Dyego Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dyego Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dyego Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dyego Sousa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dyego Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dyego Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dyego Sousa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dyego Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dyego Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dyego Sousa 14 Eylül 1989 tarihinde São José de Ribamar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Portekiz,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dyego Wilverson Ferreira Sousa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dyego Sousa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dyego Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Dyego Sousa'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dyego Sousa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dyegosousa_20/

http://www.facebook.com/dyegosousa.o.fera

Dyego Sousaboyu ve yaşı kaç

Dyego Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dyego Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dyego Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dyego Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Palmeiras U20

1 Temmuz 2007 yılında Nacional U19

1 Ocak 2009 yılında Moto Club MA

1 Ocak 2010 yılında Operário-PR

1 Temmuz 2010 yılında Leixões

1 Temmuz 2011 yılında GD Interclube

1 Temmuz 2012 yılında Tondela

1 Temmuz 2013 yılında Portimonense

10 Temmuz 2014 yılında Marítimo

1 Temmuz 2017 yılında SC Braga

8 Temmuz 2019 yılında SZ FC

31 Ocak 2020 yılında Benfica

4 Ekim 2020 yılında SZ FC

5 Ekim 2020 yılında Famalicão

1 Ocak 2021 yılında SZ FC

31 Ağu 2021 yılında UD Almería

Dyego Sousa kimdir

Dyego Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dyego Sousa şuan UD Almería takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SE Palmeiras São Paulo, CD Nacional

Dyego Sousa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dyego Sousa nereli

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