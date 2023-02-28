Dyjan Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dyjan Azevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dyjan Azevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dyjan Azevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dyjan Azevedo 23 Haziran 1991 tarihinde Dois Córregos şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Dyjan Carlos de Azevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dyjan Azevedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Dyjan Azevedo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dyjan Azevedo'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dyjan Azevedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dyjanazevedo91/

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Dyjan Azevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dyjan Azevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Dyjan Azevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dyjan Azevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Honvéd II

13 Eylül 2011 yılında Moldava

16 Temmuz 2012 yılında Bardejov

28 Ocak 2014 yılında Banik Ostrava

30 Temmuz 2018 yılında Paris FC

30 Haziran 2019 yılında Banik Ostrava

3 Şubat 2022 yılında Spartak Trnava

Dyjan Azevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dyjan Azevedo şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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