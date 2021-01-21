DYK kurs ücreti 2021 ne kadar? DYK kursları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere eğitiminde destek olması amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurs programı bu sene pandemi nedeniyle sekteye uğramıştı. Bakan Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklamayla DYK kurslarının yeniden açılacağını duyurdu.

DYK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Bakanlık, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazıda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarının 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağını duyurdu.

DYK KURS ÜCRETİ 2021?

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ücretsiz Olarak Verilmektedir.

DYK ücretleri, öğretmenlere her ayın 1'i ile 7'si arasında ek derslerle beraber yatar. Ek ders ücretleri de temelde memur maaş zammına bağlı olarak artar. Memur maaş zammına yapılan her türlü artıştan ek ders ücretleri de etkilenir.

Ek ders görevini yapan görevlinin statüsü ve akademik kariyeri de ek ders ücretinin yansımasında önemli rol oynar. Etkileyen bir diğer faktör de ek ders ücretinin gerçekleştirildiği zaman dilimidir. Örneğin hafta içi ek ders ücreti ile hafta sonu ek ders ücreti birbirinden farklı miktarlarda olmaktadır. Gündüz ek ders ücreti ile gece ek ders ücreti hesaplamasında gündüz için 140 katsayı gece için 150 katsayısı uygulanır. Son dönemlerde nöbet görevi de ek ders ücreti kapsamına girmiş bulunur.

Bakanlık, Temmuz geçtiğimiz ayında maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,75 oranında artırdı.

2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri

Gündüz ek ders ücreti 18,22 TL

Gece ek ders ücreti 19,51 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 22,77 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 36,43 TL

Sözleşmeli Öğretmen 15,64 TL

2021 yılı için net bir ücret belirtilmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

DYK KURSLARI HANGİ DERSLERDEN VERİLİYOR?

DYK kurs derslerinin listesi;

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılmak isteyen binlerce kişi, 2020 DYK başvurusu nasıl yapılır sorusunu merak ediyor. Peki; DYK kurslarına kimler katılabilir?

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar

Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri