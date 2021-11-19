Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet okulunda okuyan öğrencilere yönelik geliştirdiği Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında çeşitli konu başlıkları araştırılıyor. Ebeveynler ve öğrenciler DYK hakkında detaylı bilgilere erişmek istiyor. Bizler de haberimizde en çok merak edilen "DYK kursu nedir? Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlıyor, yeni yönergesi 2021" sorularının yanıtlarına yer verdik.

DYK KURSU NEDİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim gören öğrenciler için ek olarak verilen eğitimleri kapsar. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, eski öğrenci kurslarının aksine, öğrenciden hiçbir ücret talep etmemektedir.

6. ve 10. sınıfa kadar tüm öğrencilere eğitimde destek olmak için düzenlenen bir kurs eğitimidir. Bu kurslarda öğrencilere, normal eğitim hayatında gördüğü derslerin tekrarı yapılıyor, pekiştirilme açısından testler çözdürülüyor. Tıpkı eski okul kursları mantığında ancak, bu defa öğrencilerden ücret talep edilmemektedir.

Yıllık açılan kursların eylül ayı içerisinde planlanmasıyla kurslara uzun süre ara verilmeden devamını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemede 8 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de kursların planlanabilmesi alternatifi sunuldu. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde yabancılara Türkçe dersinden kurs açılabilecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, YENİ YÖNERGESİ 2021

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan bilgiler doğrultusunda en çok merak edilen konu başlıklarını sizler için paylaştık.

ARA TATİLLERDE KURS EĞİTİMİ VERİLMEYECEK

Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak. Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurs süreleri değiştirilebilecek.

Yaz aylarında genellikle turizm, tarım, inşaat gibi farklı iş kollarında çalışan mezun öğrencilerin DYK'lere ekim ayı sonu gibi katılma talepleri nedeniyle bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt işlemleri, kursların açıldığı tarihten ekim sonuna kadar yapılabilecek.

KURS AÇILACAK SINIF VE DÜZEYLER GÜNCELLENDİ

Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan yönerge değişikliğiyle 6 ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı.

6 ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kursları, 29 Kasım'da başlayacak. Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.

Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek.

KAZANIM KAVRAMA SINAVLARI YAPILACAK

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar ve gruplar oluşturulabilecek. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak. Sınav sonuçları analiz zümre öğretmenlerince tamamlanacak.

Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumlarıyla ilgili bilgi verilecek. Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılacak.

Özel eğitim okulu ve sınıflarında izleme ve değerlendirme sınavı eğitim kurumunca yapılacak. Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerin yılda en az iki kez denetimi il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince e-Kurs modülüne işlenecek.

YAZ DÖNEMİ KURSLARINA BAŞVURULAR

6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak. Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz'da oluşturulacak.

Kurslar; 4 Temmuz 2022'de başlayacak, 28 Ağustos 2022'de tamamlanacak.

6 VE 10. SINIFLARIN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA BAŞVURULAR 26 KASIM'DA

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıya göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılında resmî eğitim kurumlarında 7, 8, 11 ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarının açıldığı hatırlatıldı.

Öğrencilerde koronavirüs salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik 6 ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasının uygun görüldüğü aktarılan yazıda 6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısının en fazla 6, haftalık olarak da 18 saate kadar kurs görmelerinin mümkün olabileceği bildirildi.

Yazıda, destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.

Buna göre kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması ise 26-29 Kasım'da alınacak.