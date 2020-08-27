2020 yılında DYK başvuruları öğrenciler için alınmaya başlandı. Öğretmenler için kurs başvuruları 21-25 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Öğretmen başvuruları öğretmenlerin atama yer değişikliği iş ve işlemleri nedeniyle Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğretmen başvuruları 28 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar uzatıldı. Peki DYK öğrenci başvuruları ne zaman? EBA DYK E-kurs başvuruları nasıl yapılır 2020? DYK öğrenci başvurusu nereden yapılır? E-kurs öğrenci başvurusu ne zaman bitecek?

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kısaca DYK öğrenci başvuruları 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ÖĞRENCİLER E KURS BAŞVURUSU NASIL YAPABİLİR?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler,

e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

DYK BAŞVURU EKRANI

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

DYK İŞ TAKVİMİ 2020-2021

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.