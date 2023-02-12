Dylan Bahamboula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Bahamboula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Bahamboula kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dylan Bahamboula ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dylan Bahamboula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Bahamboula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dylan Bahamboula

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Bahamboula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Bahamboula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Bahamboula 22 Mayıs 1995 tarihinde Grigny şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Kongo,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Bahamboula Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Dylan Bahamboula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Bahamboula'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Bahamboulaboyu ve yaşı kaç

Dylan Bahamboula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Bahamboula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Bahamboula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Bahamboula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2014 yılında Monaco B

1 Aralık 2014 yılında Monaco

21 Temmuz 2015 yılında Paris FC

30 Haziran 2016 yılında Monaco

4 Temmuz 2016 yılında Dijon

15 Ocak 2018 yılında Ajaccio

30 Haziran 2018 yılında Dijon

20 Temmuz 2018 yılında Astra Giurgiu

10 Ocak 2019 yılında CS Constantine

3 Ekim 2019 yılında Tsarsko Selo

2 Ekim 2020 yılında Oldham Athletic

9 Temmuz 2022 yılında Livingston FC

Dylan Bahamboula kimdir

Dylan Bahamboula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Bahamboula şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Nancy-Lorraine (-2013)

Dylan Bahamboula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kongo Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Dylan Bahamboula nereli

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