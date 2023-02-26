Dylan Batubinsika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Batubinsika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Batubinsika kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dylan Batubinsika ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dylan Batubinsika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Batubinsika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Batubinsika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Batubinsika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Batubinsika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Batubinsika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Batubinsika 15 Şubat 1996 tarihinde Cergy-Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Buduka Dylan Batubinsika şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Batubinsika Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Batubinsika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Batubinsika'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Batubinsika Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.batubinsika21/

Dylan Batubinsika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Batubinsika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dylan Batubinsika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Batubinsika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2012 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2015 yılında Paris SG B

13 Temmuz 2017 yılında Royal Antwerp

23 Temmuz 2021 yılında Famalicão

31 Ağustos 2022 yılında Maccabi Haifa

30 Haziran 2023 yılında Famalicão

Dylan Batubinsika kimdir

Dylan Batubinsika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Batubinsika şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Cergy-Clos (2003-2004), Paris Saint-Germain (2004-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dylan Batubinsika nereli

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