Dylan Caro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Caro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Caro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Caro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Caro 23 Mart 1999 tarihinde Huaral şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Pave Caro Salas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Caro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Caro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Caro'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Caro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dylancarosalas.13/

http://www.facebook.com/dylan.caro.583

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Dylan Caro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Caro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Caro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Caro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Unión Huaral

22 Şubat 2019 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

8 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Dylan Caro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Caro şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dylan Caro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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