Dylan Chambost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Chambost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Chambost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Chambost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Chambost 19 Ağu 1997 tarihinde Annecy şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Chambost Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Dylan Chambost, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Chambost'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Chambost Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Chambost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dylan Chambost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Chambost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2019 yılında Troyes

1 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

Dylan Chambost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Chambost şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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