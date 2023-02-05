Dylan Durivaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Durivaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Durivaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Durivaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Durivaux 18 Haziran 2001 tarihinde Cannes şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Durivaux Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccermax yapmaktadır. Dylan Durivaux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Durivaux'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Durivaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Durivaux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Durivaux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Durivaux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St-Étienne U19

1 Temmuz 2019 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2020 yılında EA Guingamp B

19 Temmuz 2022 yılında Chamois Niort

Dylan Durivaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Durivaux şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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