Dylan Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Escobar 2 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Alejandro Escobar Álvarez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Escobar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Escobar'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dylan Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

Dylan Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Escobar şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.