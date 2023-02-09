Dylan Gissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Gissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Gissi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dylan Gissi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dylan Gissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Gissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dylan Gissi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Gissi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Gissi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Gissi 27 Nisan 1991 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsviçre,Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Gissi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Dylan Gissi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Gissi'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Gissiboyu ve yaşı kaç

Dylan Gissi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Gissi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Gissi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Gissi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Carouge Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2006 yılında Arsenal FC U20

1 Temmuz 2008 yılında Xamax II

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Madrid B

1 Ocak 2010 yılında Estudiantes U20

1 Ocak 2011 yılında Estudiantes

23 Temmuz 2013 yılında Olimpo

24 Temmuz 2014 yılında Montpellier

12 Eylül 2016 yılında Rosario Central

18 Ağu 2017 yılında Defensa

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2019 yılında Patronato

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

24 Temmuz 2020 yılında Patronato

29 Temmuz 2021 yılında CA Unión

25 Mart 2022 yılında Banfield

Dylan Gissi kimdir

Dylan Gissi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Gissi şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dylan Gissi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dylan Gissi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Santanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Santanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?