Dylan Gissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Gissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Gissi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Gissi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Gissi 27 Nisan 1991 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsviçre,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Gissi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Dylan Gissi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Gissi'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Gissi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Gissi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Gissi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Gissi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Carouge Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2006 yılında Arsenal FC U20

1 Temmuz 2008 yılında Xamax II

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Madrid B

1 Ocak 2010 yılında Estudiantes U20

1 Ocak 2011 yılında Estudiantes

23 Temmuz 2013 yılında Olimpo

24 Temmuz 2014 yılında Montpellier

12 Eylül 2016 yılında Rosario Central

18 Ağu 2017 yılında Defensa

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2019 yılında Patronato

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

24 Temmuz 2020 yılında Patronato

29 Temmuz 2021 yılında CA Unión

25 Mart 2022 yılında Banfield

Dylan Gissi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Gissi şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dylan Gissi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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