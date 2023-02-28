Dylan Glaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Glaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Glaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Glaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Glaby 7 Nisan 1996 tarihinde Rafael Castillo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Emanuel Glaby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Glaby Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Glaby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Glaby'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Glaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Glaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Glaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Glaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Real Pilar FC

1 Temmuz 2018 yılında Arg. de Merlo

1 Temmuz 2019 yılında CD Morón

3 Şubat 2021 yılında Barracas C.

31 Aralık 2022 yılında CD Morón

3 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Dylan Glaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Glaby şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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