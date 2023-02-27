Dylan Kuete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Kuete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Kuete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Kuete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Kuete 12 Temmuz 2000 tarihinde Duala şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Lüksemburg,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Loic Nsidjine Kuete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Kuete Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PESM yapmaktadır. Dylan Kuete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Kuete'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Kuete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Kuete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Kuete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Kuete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RFCU Luxem. U17

1 Temmuz 2015 yılında Saarbrücken U17

1 Eylül 2016 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2018 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2019 yılında K'lautern II

13 Ağustos 2020 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

30 Haziran 2023 yılında RFCU Luxembourg

Dylan Kuete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Kuete şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dylan Kuete Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Young Boys Diekirch, Racing Club Union Luxemburg, 1. FC Saarbrücken, 1. FC Köln

Lüksemburg U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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