Dylan Lempereur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Lempereur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Lempereur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Lempereur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Lempereur 24 Ekim 1998 tarihinde Rombas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Lempereur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BESTWAY SOCCER LIMITED yapmaktadır. Dylan Lempereur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dylan Lempereur'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Lempereur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Lempereur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Lempereur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Lempereur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2019 yılında Amnéville

13 Ocak 2020 yılında Differdange 03

Dylan Lempereur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Lempereur şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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