Dylan Levitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Levitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Levitt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dylan Levitt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dylan Levitt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Levitt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dylan Levitt

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Levitt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Levitt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Levitt 17 Kasım 2000 tarihinde Bodelwyddan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Galler uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dylan James Christopher Levitt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Levitt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Dylan Levitt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Levitt'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Levitt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DylanLevitt

http://www.instagram.com/dylanlevitt63/

Dylan Levittboyu ve yaşı kaç

Dylan Levitt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Levitt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Levitt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Levitt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2019 yılında Man Utd U23

8 Eylül 2020 yılında Charlton Ath

8 Ocak 2021 yılında Man Utd U23

15 Şubat 2021 yılında NK Istra

30 Haziran 2021 yılında Man Utd U23

20 Ağu 2021 yılında Dundee United

18 Mayıs 2022 yılında Man Utd U23

7 Temmuz 2022 yılında Dundee United

Dylan Levitt kimdir

Dylan Levitt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Levitt şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dylan Levitt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Galler takımında 23 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U19 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dylan Levitt nereli

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