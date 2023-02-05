Dylan Louiserre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Louiserre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Louiserre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Louiserre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Louiserre 2 Şubat 1995 tarihinde Saint-Aubin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Louiserre Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Dylan Louiserre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Louiserre'nin Guingamp ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Louiserre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Louiserre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dylan Louiserre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Louiserre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AC Le Havre

12 Ağu 2016 yılında US Avranches

30 Haziran 2017 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2018 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2022 yılında Guingamp

Dylan Louiserre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Louiserre şuan Guingamp takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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AMS La Bouille Moulineaux (2001–2004)C. Municipal S. d'Oissel (2004–2008)Le Havre AC (2008–2015)

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