Dylan Mboumbouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Mboumbouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Mboumbouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Mboumbouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Mboumbouni 20 Şubat 1996 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Teddy Ngallot Mboumbouni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Mboumbouni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBA SPORTS GROUP yapmaktadır. Dylan Mboumbouni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Mboumbouni'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Mboumbouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Mboumbouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Mboumbouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Mboumbouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olymp. Lyon B

31 Ocak 2018 yılında SO Cholet

30 Haziran 2018 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2019 yılında SO Cholet

1 Ağustos 2022 yılında FK Jerv

25 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Dylan Mboumbouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Mboumbouni şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dylan Mboumbouni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Cheminots Saint-Priest (2002-2005), Olympique Lyon (2005-2014)

Orta Afrika Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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