Dylan Mcgowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Mcgowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Mcgowan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Mcgowan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Mcgowan 6 Ağu 1991 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Avustralya,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Mcgowan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Dylan Mcgowan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Mcgowan'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Mcgowan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DylanMcGowan91

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Dylan Mcgowan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Mcgowan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Mcgowan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Mcgowan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2010 yılında Heart of Midl.

1 Kasım 2010 yılında East Fife

1 Mayıs 2011 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2011 yılında Gold Coast Utd.

30 Haziran 2012 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2014 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2017 yılında Paços Ferreira

21 Ocak 2018 yılında Gangwon FC

31 Aralık 2018 yılında Paços Ferreira

7 Ocak 2019 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2019 yılında Western Sydney

15 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

7 Ocak 2023 yılında Hamilton Acad.

30 Mayıs 2023 yılında Kilmarnock FC

Dylan Mcgowan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Mcgowan şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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