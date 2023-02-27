Dylan Meireles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Meireles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Meireles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Meireles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Meireles 24 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Tony Dylan Meireles Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Meireles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dylan Meireles'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Meireles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Meireles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Meireles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Meireles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RFCU Luxem. U19

1 Temmuz 2016 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2020 yılında Jeunesse Esch

1 Ocak 2022 yılında Medernach

30 Haziran 2022 yılında Jeunesse Esch

Dylan Meireles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Meireles şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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