Dylan Mertens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Mertens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Mertens kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dylan Mertens ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dylan Mertens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Mertens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Mertens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Mertens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Mertens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Mertens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Mertens 20 Temmuz 1995 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Mertens Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Mertens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Mertens'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Mertens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Mertens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Mertens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Mertens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında AFC Amsterdam A

1 Temmuz 2011 yılında SV Argon U19

1 Temmuz 2013 yılında Den Bosch U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Volendam

1 Temmuz 2018 yılında Telstar

8 Ağustos 2019 yılında TOP Oss

17 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında Koninklijke HFC

12 Ağustos 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2021 yılında Botev Plovdiv

Dylan Mertens kimdir

Dylan Mertens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Mertens şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SDW, DWS, AFC Amsterdam, FC Utrecht (2008-2010), AFC Amsterdam (2010-2011), SV Argon (2011-2013), FC Den Bosch

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dylan Mertens nereli

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