Dylan Paterson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Paterson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Paterson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Paterson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Paterson 29 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Paterson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Paterson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Paterson'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Paterson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Paterson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Paterson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Paterson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dundee Utd U17

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

1 Temmuz 2020 yılında Bo'ness Ath.

1 Temmuz 2021 yılında Arbroath

31 Ekim 2021 yılında Bo'ness Ath.

2 Ocak 2022 yılında Arbroath

28 Ocak 2022 yılında Stirling

1 Mayıs 2022 yılında Arbroath

Dylan Paterson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Paterson şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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