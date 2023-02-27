Dylan Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Pereira 24 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Miguel Pereira Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Pereira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dylan Pereira'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Dylan Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2021 yılında US Esch

30 Haziran 2022 yılında CS Fola Esch

Dylan Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Pereira şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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