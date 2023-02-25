Dylan Pierias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Pierias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Pierias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Pierias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Pierias 20 Şubat 2000 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Pierias Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Dylan Pierias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dylan Pierias'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Pierias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Pierias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Pierias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Pierias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2019 yılında Western United

Dylan Pierias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Pierias şuan Western United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dylan Pierias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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