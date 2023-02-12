Dylan Reid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Reid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Reid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Reid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Reid 1 Mart 2005 tarihinde Kilbirnie şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Reid Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Reid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Reid'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Reid Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Reid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Reid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Reid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren

1 Şubat 2022 yılında Queen's Park

1 Mart 2022 yılında St. Mirren

Dylan Reid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Reid şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dylan Reid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St. Mirren FC (2010-2021)

İskoçya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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