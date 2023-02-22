Dylan Sloan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Sloan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Sloan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Sloan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Sloan 15 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Sloan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Sloan'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Sloan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Sloan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Sloan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Sloan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Larne FC

19 Ocak 2022 yılında Knockbreda FC

31 Mayıs 2022 yılında Larne FC

7 Ocak 2023 yılında Newry City

31 Mayıs 2023 yılında Larne FC

Dylan Sloan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Sloan şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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