Dylan Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Smith 21 Haziran 2006 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Smith Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Smith, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Smith'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dylan Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ross County

Dylan Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Smith şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.