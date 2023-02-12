Dylan Stephenson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Stephenson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Stephenson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Stephenson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Stephenson 10 Aralık 2002 tarihinde Ashington şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dylan Jay Stephenson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Stephenson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Dylan Stephenson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Stephenson'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Stephenson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Stephenson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dylan Stephenson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Stephenson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newcastle U18

1 Temmuz 2021 yılında Newcastle U23

26 Ocak 2023 yılında Hamilton Acad.

31 Mayıs 2023 yılında Newcastle U21

Dylan Stephenson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Stephenson şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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