Dylan Tait kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Tait Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Tait adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Tait Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Tait 1 Aralık 2001 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Tait Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Dylan Tait, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Tait'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Tait Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Tait isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Tait Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Tait futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fife Elite FA

24 Ocak 2019 yılında Raith Rovers

31 Ağu 2021 yılında Hibernian FC

1 Eylül 2021 yılında Raith Rovers

3 Ocak 2022 yılında Hibernian FC

20 Ocak 2022 yılında Kilmarnock FC

10 Mayıs 2022 yılında Hibernian FC

1 Eylül 2022 yılında Arbroath

31 Mayıs 2023 yılında Hibernian FC

Dylan Tait Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Tait şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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