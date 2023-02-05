Dylan Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Tavares 30 Ağu 1996 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Yeşil Burun Adaları,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dylan Tavares dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Tavares Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Dylan Tavares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Tavares'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dylan Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dylan Tavares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Tavares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Stade Nyonnais

1 Ocak 2016 yılında Etoile Carouge

1 Temmuz 2016 yılında Servette U21

1 Temmuz 2017 yılında Yverdon Sport

22 Temmuz 2018 yılında Stade-Lausanne

23 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2022 yılında SC Bastia

Dylan Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Tavares şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Dylan Tavares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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