Dylan Van Wageningen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Van Wageningen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Van Wageningen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dylan Van Wageningen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dylan Van Wageningen 18 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dylan Van Wageningen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Van Wageningen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Van Wageningen'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dylan Van Wageningen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dylan Van Wageningen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Sparta Altyapı
1 Temmuz 2019 yılında Sparta R. U17
1 Temmuz 2020 yılında Sparta R. U18
1 Temmuz 2021 yılında Sparta U21
Dylan Van Wageningen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dylan Van Wageningen şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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