Dylan Wenzel Halls kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Wenzel Halls Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Wenzel Halls adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Wenzel Halls Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Wenzel Halls 15 Aralık 1997 tarihinde Ipswich, Queensland şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Wenzel Halls Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Republic Sports Mgt yapmaktadır. Dylan Wenzel Halls, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Wenzel Halls'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dylan Wenzel Halls Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/dylanwenzelhalls/

Dylan Wenzel Halls Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Wenzel Halls isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Wenzel Halls Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Wenzel Halls futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2021 yılında Western United

31 Ocak 2023 yılında Central Coast

Dylan Wenzel Halls Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Wenzel Halls şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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