Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anaokul, İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdürlerine yönelik Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi toplantı salonunda "DYNED, KodlaZon, AkılZon" projeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Yiğiter, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Nusret Parlak, "Kodlama ve Yazılım Geliştirme" Projesi Koordinatörü Müzeyyen Merve Hızıroğlu, "Akıl ve Zeka Oyunları" Projesi Koordinatörü Cansu Ansen Gürkan, "İngilizce Dil Eğitim Sistemi" Projesi Koordinatör Yardımcısı Gürkan Aydın, Anaokul, İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı yaptı.

DYNED, KodlaZon, AkılZon projelerinin birlikte yürütüleceğinin altını çizen Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı konuşmasında projelerin önemine değinerek, "Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır, eğer sahip olduğunuz bilgiyi teknolojiye çeviremiyorsanız, dünya ile rekabet etme şansınız da olamaz. Ülke olarak katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmeliyiz. Hem bilgi üreteceğiz hem de sahip olduğumuz bilgiyi teknolojiye dönüştürmeliyiz" şeklinde konuştu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun yürütülen projelerin yaygınlaştırılması için destek vereceğini belirterek, hayırlı olmasını diledi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, geçen yıl başlatılan DYNED, KodlaZon projeleri ile bu yıl başlayan AkılZon projesi hakkında bilgi verdi. Proje Koordinatörleri, yürütülen projelerin amaçlarını, hedeflerini ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi verdikten sonra toplantı sonlandırıldı.

Kaynak: İHA